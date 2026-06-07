Rainhard Fendrich: „Man stirbt auf der Bühne“

Und dennoch kennt auch die Austropop-Legende das Gefühl, selbst Fan zu sein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die Begegnung mit Georg Kreisler. „Ich war großer Fan von Georg Danzer. Ich bin es noch immer“, erzählt Fendrich. Als er dem Künstler erstmals begegnete, sei er „wahnsinnig nervös“ gewesen und habe ihm eigentlich so viele Fragen stellen wollen – doch im entscheidenden Moment fehlten ihm die Worte.

Diese fehlen uns auch, denn Nach so viel Austropop richtet sich der Blick nun auf Sonntag, den letzten Höhepunkt der Woche: Da wird es nämlich ganz schön spanisch ...