Glasfront durchbrochen: Auto kracht in Supermarkt!

In der Hohenemser Lustenauerstraße hat sich am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Bild der Verwüstung geboten. Ein Pkw-Lenker hatte offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug durchbrach die Scheibe eines Supermarktes, prallte gegen ein Eier-Regal und blieb bis zur Hälfte im Geschäft stecken.