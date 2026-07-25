Glasfront durchbrochen: Auto kracht in Supermarkt!

In der Hohenems in Vorarlberg hat sich am Samstagvormittag ein spektakulärer Autounfall ereignet. Aufgrund eines fahrerischen Missgeschicks krachte ein Pkw durch eine Glasfront in einen Supermarkt.
In der Hohenemser Lustenauerstraße hat sich am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Bild der Verwüstung geboten. Ein Pkw-Lenker hatte offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug durchbrach die Scheibe eines Supermarktes, prallte gegen ein Eier-Regal und blieb bis zur Hälfte im Geschäft stecken.
Keine Personen verletzt
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, der entstandene Sachschaden ist allerdings beträchtlich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohenems zogen das Auto schließlich wieder aus dem Supermarkt – und halfen auch gleich beim Aufräumen.
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