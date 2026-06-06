Schladming: Regen testete Geduld der Fendrich-Fans

Das Summer Opening 2026 erreicht schön langsam, aber sicher, seinen Höhepunkt. Am heutigen Samstag steht Austropop-Legende Rainhard Fendrich auf der Bühne. Weil eine Wetterfront auf Schladming zusteuerte, verzögerte sich jedoch der Einlass für das Konzert.
Etwa 6000 Fans sind für den großen Auftritt von Rainhard Fendrich nach Schladming gekommen. Die Austropop-Legende mit 45 Jahren Bühnenerfahrung soll am Samstag noch einmal so richtig Stimmung machen, ehe am Sonntag mit Plácido Domingo das Finale des Summer Openings ansteht.
Doch die Konzertgäste mussten sich etwas gedulden. Eine Wetterfront verzögert den Einlass. „Dieser wurde vorerst von 17 Uhr auf 18.45 Uhr verschoben“, erklärt Kerstin Pröll, Pressesprecherin des Veranstalters Leutgeb Entertainment. Das Konzert soll aber planmäßig stattfinden, wie sie betont.
Für Samstagabend wird für Schladming „mäßige Gewittergefahr“ prognostiziert. In den nächsten Stunden könnte wohl zumindest ein ordentlicher Schauer niedergehen. Doch die Fans werden bestimmt dem Wetter trotzen.
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