Schladming: Regen testete Geduld der Fendrich-Fans

Etwa 6000 Fans sind für den großen Auftritt von Rainhard Fendrich nach Schladming gekommen. Die Austropop-Legende mit 45 Jahren Bühnenerfahrung soll am Samstag noch einmal so richtig Stimmung machen, ehe am Sonntag mit Plácido Domingo das Finale des Summer Openings ansteht.