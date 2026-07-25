Ivanovic: „Habe nie darüber gesprochen, aber …“

Diese Panikattacken führten schließlich auch dazu, dass sie mit 29 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Profi-Karriere zog. Wenngleich es zu diesem Zeitpunkt auch sportlich nicht mehr ganz nach Plan gelaufen war, hatte das keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. „In Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr. Ich hatte panische Angst davor, am nächsten Tag wieder auf den Platz zu gehen und vor Publikum spielen zu müssen.“