Ivanovic: „Habe nie darüber gesprochen, aber …“

Die ehemalige Top-Tennis-Spielerin Ana Ivanovic hat offen über die Gründe ihres durchaus überraschenden Rücktritts gesprochen. Mit nur 29 Jahren beendete die ehemalige Weltranglistenerste 2016 ihre Karriere und betonte nun, dass kein sportlicher Grund hinter der Entscheidung stand.
„In den letzten Jahren meiner Karriere hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken“, hat Ivanovic nun in der kroatischen Sporttalkshow „Neuspjeh prvaka“ verraten.
Diese Panikattacken führten schließlich auch dazu, dass sie mit 29 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Profi-Karriere zog. Wenngleich es zu diesem Zeitpunkt auch sportlich nicht mehr ganz nach Plan gelaufen war, hatte das keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. „In Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr. Ich hatte panische Angst davor, am nächsten Tag wieder auf den Platz zu gehen und vor Publikum spielen zu müssen.“
Eine leichte Entscheidung sei es trotz aller Schwierigkeiten nicht gewesen, betont die heute 38-Jährige. „Natürlich war es kein leichter Schritt und es fiel mir schwer, Tennis aufzugeben, denn seit meinem fünften Lebensjahr war es mein Leben, meine erste Liebe, etwas, das ich wirklich liebte und in dem ich sehr gut war. Aber ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt für mich war.“
Bis heute vermisst die Serbin aber einen Teil des Profi-Lebens. „Ich vermisse die großen Turniere, den Wettkampf, das Gefühl, das Adrenalin, aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich bin sehr glücklich, wo ich jetzt bin“, so Ivanovic.
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