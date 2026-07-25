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Pavarottis Tochter Cristina schreibt Opernlibretto

Stars & Society
25.07.2026 14:33
Startenor Luciano Pavarotti hat seine Liebe zur Musik weitervererbt.
Startenor Luciano Pavarotti hat seine Liebe zur Musik weitervererbt.(Bild: EPA/Yui Mok)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine der drei Töchter des verstorbenen italienischen Startenors Luciano Pavarotti (1935-2007) hat das Libretto zur neuen Oper „Diario di una madre“ („Tagebuch einer Mutter“) des spanischen Komponisten Alberto García Demestres geschrieben. 

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Das Werk feiert am Sonntag (26. Juli) beim Festival von Peralada in Spanien seine Uraufführung. Es wird von der Sopranistin Sabina Puértolas und dem Pianisten Rubén Fernández Aguirre interpretiert.

Cristina Pavarotti im Jahr 2022 in Los Angeles
Cristina Pavarotti im Jahr 2022 in Los Angeles(Bild: AP/Chris Pizzello)

Die 61-Jährige, zweite der drei Töchter von Pavarotti und dessen erster Ehefrau Adua Veroni, wuchs mit der Musik ihres berühmten Vaters auf, hat aber ihren eigenen Weg in der Opernwelt eingeschlagen.

Zitat Icon

In einer Zeit, die von Tod geprägt ist, müssen wir wieder über den Sinn des Lebens nachdenken.

Cristina Pavarotti

Sie hoffe, die Oper auch in Italien präsentieren zu können, sagte Pavarotti gegenüber der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Samstagsausgabe). 

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