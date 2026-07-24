Auch Hochmairs Ex-Freundin ist nicht mehr alleine

Jetzt dreht sich das Liebes-Karussell aber rund: Philipp Hochmairs Ex-Freundin scheint ebenfalls eine neue Begleitung an ihrer Seite zu haben. Auch dieses Mal ist er kein Unbekannter. Die „Krone“ weiß, wer der neue geheimnisvolle Mann ist, mit dem die 36-Jährige auffällig oft unterwegs ist.
„Das war eine schöne Zeit“ – solch offene Worte über sein Beziehungsleben verliert Philipp Hochmair (52) selten. Ein deutsches Magazin konnte ihm die versöhnlichen Zeilen über seine siebenjährige Beziehung mit Ex-Freundin Lisi Brandlmaier (36) kürzlich entlocken.
Die Moderatorin und der Schauspieler hatten damals beschlossen, ihre Zuneigung nicht weiter in der Öffentlichkeit auszuleben. Die Trennung des Paares erfolgte schließlich ebenfalls leise und fernab der Öffentlichkeit Ende des Jahres 2024.
Offiziell sprechen die beiden auch heutzutage nicht über ihren jeweiligen Beziehungsstatus. Doch Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte.
Die Salzburger Modedesignerin Carolin Sinemus (50) taucht derzeit auffällig oft an der Seite des gefeierten Jedermann-Darstellers auf. Und auch Hochmairs Ex-Freundin Lisi Brandlmaier wird zurzeit heiß umschwärmt.
„Immer wieder ein besonders schöner Abend. Und dieses Jahr mit dem charmantesten Exportartikel, den unser Nachbarland zu bieten hat“, schrieb der deutsche Moderator und Musiker Dominik Glöbl (42) auf Instagram.
Auf dem dazugehörigen Foto zu sehen: der Feschak, der bald auch eine eigene Sendung im ORF bekommen wird, mit Hochmairs Ex ganz vertraut Wange an Wange (Posting oben weiterklicken) bei einem Sommerfest.
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