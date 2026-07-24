Auch Hochmairs Ex-Freundin ist nicht mehr alleine

„Das war eine schöne Zeit“ – solch offene Worte über sein Beziehungsleben verliert Philipp Hochmair (52) selten. Ein deutsches Magazin konnte ihm die versöhnlichen Zeilen über seine siebenjährige Beziehung mit Ex-Freundin Lisi Brandlmaier (36) kürzlich entlocken.

Die Moderatorin und der Schauspieler hatten damals beschlossen, ihre Zuneigung nicht weiter in der Öffentlichkeit auszuleben. Die Trennung des Paares erfolgte schließlich ebenfalls leise und fernab der Öffentlichkeit Ende des Jahres 2024.