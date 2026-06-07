Irre! So viel bezahlt Wien für einen Pflanzentrog

Gleich in mehreren Bezirken sollen in den nächsten Jahren etliche neue, verkehrsberuhigte Grätzel entstehen – wir berichteten. Darunter etwa in Mariahilf, Alsergund, Meidling oder in Rudolfsheim-Fünfhaus. Weitere Stadtteile haben bereits ihr Interesse angesagt. Die Radlobby fordert gemeinsam mit der Initiative „Platz für Wien“ sogar 100 (!) sogenannte Superblocks bis zum Jahr 2030. Doch das wird es ganz sicher nicht spielen. So viel ist schon einmal klar.