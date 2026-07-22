Nach Verbot: Jetzt wehren sich die Mozartverkäufer

Seit mittlerweile 1. Juli ist der Verkauf von Konzertkarten durch die sogenannten „Mozartverkäufer“ in mehreren stark frequentierten Bereichen in der City durch die Stadt Wien untersagt. Medienwirksam wurde das Verbot mit Plakaten am Stephansplatz von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentiert.

Direkt davon betroffen ist auch Philipp Grünbacher, Geschäftsführer vom Wiener Mozart-Orchester. Er wehrt sich gegen die Kritik. Sein Familienbetrieb halte sich nämlich stets an alle behördlichen Vorgaben, wie er betont. Die Verkäufer seien zudem als einzige vollständig im Mozart-Kostüm mit Perücke unterwegs und verfügten über gültige Bewilligungen. Besonders die Schilder-Aktion der Stadt mit einem durchgestrichenen Mozartkopf habe dem Unternehmen geschadet. Mitarbeiter seien auf offener Straße beschimpft worden.