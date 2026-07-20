Kanzler spricht in Causa Ruck von „Konsequenzen“

„Widersprechen Frauenbild“

Bundeskanzler Christian Stocker, der zuletzt noch meinte, er habe dazu „keine Meinung“, da es ihn als Kanzler nicht betreffe, stellt jetzt sogar Konsequenzen für den umstrittenen Kammer-Präsidenten in Aussicht und meint: „Die medial kolportierten Aussagen sind zutiefst irritierend und widersprechen dem Frauenbild und Politikverständnis der Volkspartei. Alle Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Sollten die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben.“