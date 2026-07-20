Großbritannien hat einen neuen Premierminister

Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, der wegen seiner Popularität in der Region den Spitznamen „König des Nordens“ trägt, wurde erst am Freitag ohne Gegenkandidaten zum neuen Labour-Vorsitzenden gewählt. In seiner Antrittsrede bezeichnete er sich als „Mann der Basis“ und kündigte einen klassischen sozialdemokratischen Kurs an. Er will die öffentliche Kontrolle über Wasser, Energieversorgung, Wohnungsbau und öffentliche Verkehrsmittel stärken sowie politische und wirtschaftliche Macht stärker aus London in die Regionen verlagern. Eine Rückkehr Großbritanniens in die Europäische Union schloss auch Burnham aus.