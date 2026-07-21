Hotelbetreiber rücken nach Pool-Tragödie in Fokus

Das Unglück passierte am letzten Urlaubstag

Der Vater war nach dem Unglück zunächst mit seiner Ehefrau und den beiden weiteren Töchtern nach Österreich zurückgekehrt, er traf am Montag wieder in Ravenna ein. Der Samstag, an dem das Unglück geschah, hätte der letzte Urlaubstag der Familie an der Adriaküste sein sollen.