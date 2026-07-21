Attacke bei Akropolis
Messerangriff in Athen: Mann verletzt Urlauberpaar
Schock bei der Akropolis: Ein Mann hat Dienstagfrüh mehrere Passanten nahe dem Wahrzeichen von Athen mit einem Messer bedroht und ein Touristenpaar attackiert. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.
Touristen nicht in Lebensgefahr
Medienberichten zufolge griff der Mann anschließend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Opfer in ein Krankenhaus. Sie seien beide nicht in Lebensgefahr.
Mann soll psychisch krank sein
Nach Berichten griechischer Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Er soll ein der Polizei bekannter, psychisch kranker, 60 Jahre alter Mann sein, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT News unter Berufung auf Polizeikreise.
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