Messerangriff in Athen: Mann verletzt Urlauberpaar

Touristen nicht in Lebensgefahr

Medienberichten zufolge griff der Mann anschließend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Opfer in ein Krankenhaus. Sie seien beide nicht in Lebensgefahr.