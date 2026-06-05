Würden Sie auch gerne Chef des ORF werden?

Die Bewerbungsfrist für die neue Generalintendanz beim ORF endete vor einer Woche mit 75 Anmeldungen. Nur dreizehn davon haben alle „formalen und fachlichen Kriterien“ für diesen Posten erfüllt – welche der scheidende Intendant jedoch auch nicht erfüllt hat, sonst säße er noch immer in Amt und Stuhl. Entweder sind die verlangten Kriterien also falsch oder die Jury blind.