Würden Sie auch gerne Chef des ORF werden?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich eines Themas an, das seit Wochen die Schlagzeilen bestimmt: die Suche nach einer neuen Generalintendanz für den ORF.
Die Bewerbungsfrist für die neue Generalintendanz beim ORF endete vor einer Woche mit 75 Anmeldungen. Nur dreizehn davon haben alle „formalen und fachlichen Kriterien“ für diesen Posten erfüllt – welche der scheidende Intendant jedoch auch nicht erfüllt hat, sonst säße er noch immer in Amt und Stuhl. Entweder sind die verlangten Kriterien also falsch oder die Jury blind.
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