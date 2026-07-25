Massombo traf, aber Niehoff war die Entdeckung

Trotzdem gab es mehr Positives als Negatives. „Wir haben das Spiel sehr ernst genommen – vor allem mit dem Wissen, dass man vor zwei Jahren in der ersten Runde gescheitert ist. Uns ist leider kein frühes Tor gelungen, umso wichtiger war es, ruhig zu bleiben. Das wichtigste Ziel ist erreicht, wir sind eine Runde weiter“, sagte Trainer Ognjen Zaric nach dem knappen Erfolg. Das Spiel hätte aber beinahe noch einen Nachschlag bekommen, die Hausherren vergaben in der Schlussphase ihre einzige, dafür aber sehr gute Torchance. Da war auch ein wenig Glück für die Vorarlberger dabei.