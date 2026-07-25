Motorradlenker (73) landet in Schwarzbach

Der 73-Jährige war Teil einer Gruppe, die sich am Freitagnachmittag zu einem Motorradausflug aufgemacht hatte. Bei der Fahrt vom sogenannten „Märchenwald“ talwärts in Richtung Thüringen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte samt seinem Bike in den Graben des Schwarzbachs.
Rettung per Helikopter
Der Biker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
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