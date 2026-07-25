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Motorradlenker (73) landet in Schwarzbach

Chronik
25.07.2026 10:18
Das Motorrad im Schwarzbach.
Das Motorrad im Schwarzbach.(Bild: Bernd Hofmeister)
Auf der Landesstraße zwischen Schnifis und Thüringen ist am Freitagnachmittag ein 73 Jahre alter Biker von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann stürzte samt seiner Maschine in einen Bach und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades per Helikopter ins Spital geflogen werden.
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Der 73-Jährige war Teil einer Gruppe, die sich am Freitagnachmittag zu einem Motorradausflug aufgemacht hatte. Bei der Fahrt vom sogenannten „Märchenwald“ talwärts in Richtung Thüringen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte samt seinem Bike in den Graben des Schwarzbachs.

Mit vereinten Kräften wurde das Bike aus dem Graben gezogen.
Mit vereinten Kräften wurde das Bike aus dem Graben gezogen.(Bild: Bernd Hofmeister)

Rettung per Helikopter
Der Biker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

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