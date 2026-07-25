„Sauhund“: Schimpfen auf Vorarlbergerisch

Beim Voradelberger Sauhund verhält es sich völlig anders: Weder ist er in mythologischen Erzählungen oder auch nur in lokalen Sagen zu finden, noch hat ihn die Malerei jemals grafisch festgehalten, um Kindern mit seiner Erscheinung im Traume zu drohen, falls sie nicht artig sind, so wie es bei allen anderen Zwitterwesen der Fall ist.