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„Vögels Lexikon“

„Sauhund“: Schimpfen auf Vorarlbergerisch

Vorarlberg
25.07.2026 12:55
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Schimpfwort „Sauhund“ an.

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Der alemannische Sauhund müsste – als Tierkombination interpretiert – ein fabelhaftes Mischwesen sein (auch Chimäre genannt), so wie der Zentaur halb Pferd ist und halb Mensch, der Greif teils Löwe und teils Vogel, Pegasus ein Pferd mit Flügeln, und der Mantikor sich gar aus einem Drittel Mensch, Löwe und Skorpion zusammensetzt.

Beim Voradelberger Sauhund verhält es sich völlig anders: Weder ist er in mythologischen Erzählungen oder auch nur in lokalen Sagen zu finden, noch hat ihn die Malerei jemals grafisch festgehalten, um Kindern mit seiner Erscheinung im Traume zu drohen, falls sie nicht artig sind, so wie es bei allen anderen Zwitterwesen der Fall ist.

Der alemannische Sauhund ist nämlich keine tierische Mischform zwischen Hund und Schwein, sondern schlicht und einfach ein unreinlicher, unappetitlicher oder liederlicher und (oft auch in sexueller Hinsicht) schamloser Mensch. Vermutlich haben die Neigung des Hundes zur häufigen Kopulation und die Liebe des Schweins zum Suhlen im Dreck diese auf den Menschen übertragene, aber in der Natur und selbst in der Voradelberger Fabelwelt nicht vorkommende Tierkombination hervorgebracht.

Etwas seltener und lokal begrenzt bezeichnet der Sauhund in Voradelberg noch etwas völlig anderes, das zudem unbelebt ist und damit weder eine Eigenschaft des einen noch des anderen der beiden sprachlich verbundenen Vierbeiner in sich trägt: einen Aschenbecher.

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