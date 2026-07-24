Den Bibern in Vorarlberg geht es nun an den Pelz

Künftig sollen in Vorarlberg pro Jahr bis zu 23 Biber getötet werden können. Das geht aus der neuen Bibermanagementverordnung (BMVO) hervor, die am Freitag von Landwirtschaftslandesrat Christian Gantner (ÖVP) präsentiert wurde.
Der Europäische Biber galt in Vorarlberg für rund 350 Jahre als ausgestorben, seit 2006 haben sich wieder Tiere angesiedelt. Und sie haben sich prächtig vermehrt: Aktuell leben rund 400 Biber im Land, die Tendenz ist nach wie vor steigend.
Die großen Nager haben sich insbesondere im Rheintal, im Leiblachtal und Teilen des Bregenzerwalds ausgebreitet, auch im Walgau liegen erste Nachweise vor. Für die von ihm besiedelten Ökosysteme ist der Biber ein wahrer Lebensspender: Durch das Bauen von Dämmen und Fällen von Bäumen fördert der große Nager eine hohe Artenvielfalt und gestaltet abwechslungsreiche Gewässerlebensräume.
Immer wieder Konflikte mit dem Menschen
Dammbau, Grabungsaktivitäten, Nagen und Fällen von Gehölzen sowie das Fressen von Feldfrüchten oder Gartenpflanzen führen aber auch immer wieder zu Konflikten mit dem Menschen. Bisher mussten derartige Konfliktfälle einzeln bewilligt und gelöst werden. Das führte zu großen Unsicherheiten, langen Verfahren und einem enormen Verwaltungsaufwand. Mit der neuen Bibermanagementverordnung soll sich das ändern.
Das prioritäre Ziel sei der Schutz der öffentlichen Sicherheit und die Verhütung ernster Schäden unter Berücksichtigung des günstigen Erhaltungszustands der Population des Europäischen Bibers, betont der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP). „Das Fangen und Töten von Bibern“ sei nur als „letztes Mittel“ vorgesehen und erst nach vorheriger fachlicher Beurteilung durch ein Jagdorgan erlaubt.
Neun weitere Entnahmen „für dringliche Gefahrenlagen“
Die Entnahme ist darüber hinaus auf maximal 23 Biber pro Jahr begrenzt und muss dokumentiert und gemeldet werden. Ein zusätzliches Kontingent von maximal neun Tieren gibt es „für besonders dringliche Gefahrenlagen“. Ebenfalls wichtig: „In den besonders geschützten Natura-2000-Gebieten sind ausschließlich Präventionsmaßnahmen zulässig, Tötungen sind hingegen nicht gestattet.“
„Nicht willkürlich, sondern ausgewogen“
„Die Regelungen sind nicht willkürlich, sondern ausgewogen und fachlich fundiert. Wir halten das Gleichgewicht zwischen Artenschutz und dem Schutz des Siedlungsraums“, stellt Gantner klar. Die BMVO verfolge keinen allgemeinen Regulierungszweck, sondern schaffe einzig „einen rechtlichen Rahmen für bestimmte, fachlich begründete Maßnahmen in Konfliktfällen“. Ganzjährig zulässige Maßnahmen sind etwa der Schutz von Gehölzen durch Verbissschutz oder Zäune, die Sicherung von Ufern und Böschungen oder die Lenkung des Bibers beim Dammbau.
Eingriffe in den Lebensraum der Biber dürfen nur erfolgen, wenn Präventionsmaßnahmen nachweislich nicht möglich, zielführend oder zumutbar waren bzw. erfolglos geblieben sind. So ist etwa das Entfernen von Dämmen, die in Verbindung mit einem Biberbau oder einer Biberburg stehen, nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
Die Regelungen sind nicht willkürlich, sondern ausgewogen und fachlich fundiert.
Landesrat Christian Gantner
Scharfe Kritik vom WWF
Die Bibermanagementverordnung geht nun für sechs Wochen in Begutachtung, nach der Sommerpause könnte sie bereits im Herbst vom Landtag ratifiziert werden. Harsche Kritik am „Vorarlberger Weg“ gibt es von der Naturschutzorganisation WWF: „Jährliche Tötungskontingente für eine streng geschützte Art sind der völlig falsche Weg. Der Biber ist ein wichtiger Verbündeter für lebendige Gewässer“, ließ WWF-Artenschutzexpertin Christina Wolf-Petre in einer ersten Reaktion per Aussendung wissen.
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