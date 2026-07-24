Den Bibern in Vorarlberg geht es nun an den Pelz

Scharfe Kritik vom WWF

Die Bibermanagementverordnung geht nun für sechs Wochen in Begutachtung, nach der Sommerpause könnte sie bereits im Herbst vom Landtag ratifiziert werden. Harsche Kritik am „Vorarlberger Weg“ gibt es von der Naturschutzorganisation WWF: „Jährliche Tötungskontingente für eine streng geschützte Art sind der völlig falsche Weg. Der Biber ist ein wichtiger Verbündeter für lebendige Gewässer“, ließ WWF-Artenschutzexpertin Christina Wolf-Petre in einer ersten Reaktion per Aussendung wissen.