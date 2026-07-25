Der Unternehmergeist im Ländle ist ungebrochen

Gründen aus Überzeugung

Die Entscheidung für die Selbstständigkeit wird nach wie vor in erster Linie aus Überzeugung getroffen. Zu den wichtigsten Motiven zählen der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Zeit- und Lebensgestaltung, die Möglichkeit, die eigene Chefin oder der eigene Chef zu sein, sowie der Wunsch nach mehr Eigenverantwortung. Der Frauenanteil bei den Neugründungen lag im ersten Halbjahr 2026 bei 42,5 Prozent, das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer betrug 36,6 Jahre.