Ländle-Athleten haben Medaillen im Visier

Für die Ländle-Leichtathleten geht es wieder um Titel und Medaillen. Denn in Innsbruck stehen an diesem Wochenende die Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse auf dem Programm. Und da sind die Vorarlberger mittendrin im Kampf um Medaillen und Titel.
So etwa Isabel Posch, die über die 100 Meter mit Christania Williams und Magdalena Lindner aber sehr harte Konkurrenz hat. Außerdem Mehrkämpferin Chiara Schuler, die im Weitsprung, im Speerwurf und über die 100 Meter Hürden starten wird. Anna Mager hat über 200, 400 und 400 Meter Hürden gemeldet. Pauline Schedler wird auch seit vielen Jahren wieder am Start sein, über 800 und 1500 Meter.
Generalprobe für Wirth
Niklas Voss wird sich über die 100 Meter sowie im Hoch- und Weitsprung beweisen. Auch Michael Gantner hat über 800 und 400 Meter Chancen auf eine Medaille, gleiches gilt für Lukas Stegmüller über 200 Meter. Daniel Bertschler ist im Kugelstoßen einiges zuzutrauen. „Da sind sicher ein paar Medaillen für uns drin“, sagt VLV-Sportdirektor Sven Benning. Gespannt sein darf man auch auf Zehnkämpfer Lorenz Wirth, der nach der Generalprobe in Innsbruck am Dienstag zur U20-WM nach Eugene (USA) reist.
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