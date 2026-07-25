Ländle-Athleten haben Medaillen im Visier

Generalprobe für Wirth

Niklas Voss wird sich über die 100 Meter sowie im Hoch- und Weitsprung beweisen. Auch Michael Gantner hat über 800 und 400 Meter Chancen auf eine Medaille, gleiches gilt für Lukas Stegmüller über 200 Meter. Daniel Bertschler ist im Kugelstoßen einiges zuzutrauen. „Da sind sicher ein paar Medaillen für uns drin“, sagt VLV-Sportdirektor Sven Benning. Gespannt sein darf man auch auf Zehnkämpfer Lorenz Wirth, der nach der Generalprobe in Innsbruck am Dienstag zur U20-WM nach Eugene (USA) reist.