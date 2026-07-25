Doppelmayr investiert im Ländle 200 Millionen Euro

Gewaltige Dimensionen

Die geplanten Produktionshallen umfassen eine Fläche von rund 45.000 Quadratmetern. Das Hochregallager hat eine Kapazität von 100.000 Kleinteilelagerplätzen, 50.000 Euro-Paletten-Plätzen sowie 1800 Plätzen für Großpaletten. „Die Erweiterung des Werks ‘Hohe Brücke‘ ist ein wesentlicher Schritt, um der internationalen Nachfrage gerecht zu werden und den Produktionsstandort Wolfurt langfristig zu stärken“, betont die Geschäftsführung des Seilbahnriesen. Was die Investition ebenfalls ist: eine sehr gute Nachricht für den Standort Vorarlberg in wirtschaftlich überaus herausfordernden Zeiten.