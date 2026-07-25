Doppelmayr investiert im Ländle 200 Millionen Euro

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr startet im Spätherbst mit der Erweiterung des Standortes „Hohe Brücke“ in Wolfurt. Binnen vier Jahren sollen um über 200 Millionen Euro neue Produktionshallen und ein Hochregallager entstehen – es ist die größte Investition in der 130-jährigen Firmengeschichte.
Mit der Megainvestition würden zusätzliche Kapazitäten für die Produktion von Seilbahnkomponenten für internationale Projekte und Raum für rund 850 Arbeitsplätze geschaffen, hieß es seitens des Vorarlberger Paradeunternehmens, das trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach wie vor auf der Erfolgswelle surft. Doppelmayr beauftragte Goldbeck Rhomberg als Generalunternehmer für das Erweiterungsprojekt, das neue High-Tech-Hochregallager wird von LTW Intralogistics umgesetzt.
Gewaltige Dimensionen
Die geplanten Produktionshallen umfassen eine Fläche von rund 45.000 Quadratmetern. Das Hochregallager hat eine Kapazität von 100.000 Kleinteilelagerplätzen, 50.000 Euro-Paletten-Plätzen sowie 1800 Plätzen für Großpaletten. „Die Erweiterung des Werks ‘Hohe Brücke‘ ist ein wesentlicher Schritt, um der internationalen Nachfrage gerecht zu werden und den Produktionsstandort Wolfurt langfristig zu stärken“, betont die Geschäftsführung des Seilbahnriesen. Was die Investition ebenfalls ist: eine sehr gute Nachricht für den Standort Vorarlberg in wirtschaftlich überaus herausfordernden Zeiten.
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