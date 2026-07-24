Lenker (74) nach Notfall im Tunnel verstorben

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat am Freitag mitten im Achraintunnel zwischen Alberschwende und Dornbirn in Vorarlberg einen medizinischen Notfall erlitten. Seine Beifahrerin konnte den Wagen gerade noch zum Stehen bringen, für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb an der Unfallstelle.
Ereignet hat sich der gleichermaßen tragische wie dramatische Vorfall am Freitag gegen 12.05 Uhr. Der 74 Jahre alte Lenker aus Deutschland war mit seinem Pkw auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Dornbirn unterwegs, als er am Steuer plötzlich das Bewusstsein verlor. Auslöser war ein akuter medizinischer Notfall.
Jede Hilfe kam zu spät
Seiner Beifahrerin gelang es dank ihrer Geistesgegenwertigkeit, ins Lenkrad zu greifen und den Pkw kontrolliert zum Stillstand zu bringen. Dabei touchierte der Wagen allerdings mit dem rechten Radkasten die Randsteinkante, wodurch am Fahrzeug erheblicher Schaden entstand.
Für den 74-jährigen Lenker kam jedoch leider jede Hilfe zu spät: Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Achraintunnel war für die Dauer des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt.
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