Lenker (74) nach Notfall im Tunnel verstorben

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat am Freitag mitten im Achraintunnel zwischen Alberschwende und Dornbirn in Vorarlberg einen medizinischen Notfall erlitten. Seine Beifahrerin konnte den Wagen gerade noch zum Stehen bringen, für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb an der Unfallstelle.