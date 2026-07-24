Gesundheitsversorgung: Ländle hinkt hinterher

Hausärztemangel verschärft die Lage

Erschwerend kommt hinzu, dass Vorarlberg österreichweit die geringste Dichte an Allgemeinmedizinern aufweist. Laut Berechnungen des WIFO auf Grundlage von Daten der Ärztekammer kommen auf 100.000 Einwohner lediglich 53 Hausärzte, österreichweit liegt der Durchschnitt bei rund 81. Zudem ist Vorarlberg das Bundesland, in dem die Zahl der Allgemeinmediziner in den vergangenen fünf Jahren am stärksten zurückgegangen ist – und zwar um 15,8 Prozent. Auch bei den Medizinern insgesamt ist Vorarlberg mit knapp 180 pro 100.000 Einwohner Schlusslicht (Bundesschnitt 245,5). Anstatt diese Lücke zu schließen, ist die Ärztedichte zuletzt um 2,2 Prozent zurückgegangen – auch das ist ein negatives Alleinstellungsmerkmal Vorarlbergs. „Neue Primärversorgungszentren allein reichen nicht aus. Wir brauchen auch mehr Ärzte, die dort arbeiten“, sagt Auer. Deshalb fordert sie neben dem Ausbau der Primärversorgung auch attraktivere Rahmenbedingungen für Kassenärzte und zusätzliche Ausbildungsplätze speziell im Bereich der Allgemeinmedizin.