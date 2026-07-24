Lustenaus Gegner war schon einmal Pokalsieger

Mit dem Kremser SC trifft Austria Lustenau am Samstag auf einen ehemaligen ÖFB-Cupsieger. Allerdings liegt dieser historische Vereinserfolg schon lange zurück. Im Jahr 1988 setzten sich die Wachauer im Finale, das damals noch in zwei Spielen ausgetragen wurde, gegen das Starensemble des FC Tirol aufgrund der Auswärtstorregel durch. Immerhin gelang den Kremsern damit etwas, was Vorarlberger Klubs bisher verwehrt blieb. Nämlich den Pokal in die Höhe zu stemmen. Lustenau stand bisher zwar zweimal im Finale, verlor aber die beiden Endspiele. Mit dem Start in die neue ÖFB-Cup-Saison gibt es also eine neue Chance, Historisches zu schaffen.