Bregenzer hoffen auf einen Start mit viel Schwung

Für SW Bregenz geht es am Samstag (18) beim Regionalliga-Aufsteiger Bad Leonfelden in die neue Saison und im Cup wollen die Festspielstädter, bei denen selbst fast alles neu ist, gleich mit viel Schwung starten. Was aber keine leichte Aufgabe wird, weiß Coach Martin Brenner. „Jede Mannschaft im ÖFB-Cup weiß, wie man gut verteidigt. Trotzdem muss der Klassenunterschied sichtbar sein. Aber dafür müssen wir schauen, dass wir gar nicht erst in eine graue Zone kommen, in der alles passieren kann und wir das Spiel verlieren können“, so der 40-Jährige, „das heißt, wir müssen Standards und Fehler vermeiden, selbst mutig spielen und Druck und Tore machen.“