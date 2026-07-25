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Cup in Bad Leonfelden

Bregenzer hoffen auf einen Start mit viel Schwung

2. Liga
25.07.2026 09:25
Auch im Cup wollen die Bregenzer jubeln.
Auch im Cup wollen die Bregenzer jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Im ÖFB-Cup bei Regionalliga-Aufsteiger Bad Leonfelden will SW Bregenz gleich einen starken Saisonstart hinlegen. Ganz einfach wird es für Coach Martin Brenner und seine neue Mannschaft nicht – trotzdem wollen die Festspielstädter nie in die graue Zone kommen und das Spiel souverän gewinnen.

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Für SW Bregenz geht es am Samstag (18) beim Regionalliga-Aufsteiger Bad Leonfelden in die neue Saison und im Cup wollen die Festspielstädter, bei denen selbst fast alles neu ist, gleich mit viel Schwung starten. Was aber keine leichte Aufgabe wird, weiß Coach Martin Brenner. „Jede Mannschaft im ÖFB-Cup weiß, wie man gut verteidigt. Trotzdem muss der Klassenunterschied sichtbar sein. Aber dafür müssen wir schauen, dass wir gar nicht erst in eine graue Zone kommen, in der alles passieren kann und wir das Spiel verlieren können“, so der 40-Jährige, „das heißt, wir müssen Standards und Fehler vermeiden, selbst mutig spielen und Druck und Tore machen.“

Gabryel Monteiro kehrt zurück nach Bregenz.
Gabryel Monteiro kehrt zurück nach Bregenz.(Bild: GEPA)

Komplett wird sein Team im Cup aber noch nicht sein, noch sind nicht alle Spielgenehmigungen da. Was aber spätestens zum Meisterschaftsstart der Fall sein soll. So auch bei Gabryel Monteiro, der schon 2023 in Bregenz kickte und nun zurückkehrt.

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