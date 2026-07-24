Frau stürzt vor den Augen ihres Mannes in den Tod

Die deutsche Urlauberin war gemeinsam mit ihrem Ehemann von der Bergstation der Söllereckbahn in Richtung Fellhorn gewandert. Nach einer Pause auf dem Fellhorngrat beschlossen sie, auf den Gipfelsieg zu verzichten und stattdessen wieder zurück zur Söllereckbahn zu laufen. Laut Polizei sei die 63-Jährige etwa 500 Meter nach dem Schlappoldeck auf dem markierten Pfad gestolpert und zu Fall gekommen. In der Folge stürzte sie vor den ostseitig rund 60 Höhenmeter durch eine steile Geröllrinne ab.