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Charles verweigert Einzug in den Buckingham-Palast

Royals
26.06.2026 08:17
König Charles will den Buckingham-Palast künftig nur noch für offizielle Anlässe nutzen – als ...
König Charles will den Buckingham-Palast künftig nur noch für offizielle Anlässe nutzen – als Wohnsitz bleibt er im Clarence House.(Bild: Krone-Collage/AP/Cpl Tomas Barnard RAF, AFP/JUSTIN TALLIS)
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Von krone.at

Schon Königin Elizabeth II. wohnte ungern „über dem Shop“ im Buckingham-Palast, wie sie es selbst formulierte. Ihr Sohn und Nachfolger, König Charles, zieht nach der millionenschweren Renovierung erst gar nicht ein. Das Symbol der britischen Monarchie soll künftig nur noch als Bühne für Staatsbankette und Empfänge dienen. 

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Seit Queen Victoria ist der Buckingham-Palast das Symbol der britischen Monarchie. Charles‘ Großeltern harrten sogar während des deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg dort aus. Doch König Charles III. will den klassizistischen Prachtbau in London nicht mehr bewohnen. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert wurde. König Charles und seine Frau, Königin Camilla, wohnen schon seit langer Zeit im Clarence House gleich nebenan und wollen dort auch bleiben. 

Kein offizieller Wohnsitz
Wie aus dem diesjährigen Finanzbericht des Sovereign Grant hervorgeht, also dem staatlichen Topf für die Ausgaben der Royals, soll der Buckingham-Palast nach Abschluss der Renovierung im kommenden Jahr für zeremonielle Zwecke genutzt werden. Staatsbankette, Empfänge für Botschafter und andere Honoratioren sowie Ordensverleihungen wird es dort weiterhin geben. Nur ein tatsächlicher Wohnsitz wird das Schloss, anders als noch bei Queen Elizabeth II., nicht mehr sein.

König Charles mit Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts – künftig soll der Palast einzig ...
König Charles mit Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts – künftig soll der Palast einzig für solche offiziellen Auftritte dienen.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Budget der Royals wird kleiner
Mit dem Ende der Bauarbeiten wird auch das Budget der Royals kleiner werden, wie es in dem Bericht weiter heißt. Der Sovereign Grant wird demnach in den kommenden fünf Jahren von zuletzt gut 132 Millionen Pfund (153 Millionen Euro) auf 99,9 Millionen Pfund (knapp 116 Millionen Euro) schrumpfen – nachdem er zuvor erheblich gewachsen war. Weiterhin wird ein großer Teil davon für den Erhalt der royalen Immobilien draufgehen.

Das Clarence House ließen sich König Charles und seine Frau, Königin Camilla, nach dem Tod von Queen Mum im Jahr 2002 nach ihrem Geschmack einrichten – und haben später daran festgehalten. Im Buckingham-Palast werden sie auch weiterhin private Räume haben, die ein künftiges Königspaar auch wieder bewohnen könnte, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den royalen Schatzmeister James Chalmers, den „Keeper of the Privy Purse“. Britische Medien munkeln jedoch, dass auch Thronfolger William sich keine Zukunft im Buckingham-Palast wünscht.

Hier fühlt sich der König wohl: Das Foto zeigt Charles und Camilla im Clarence House.
Hier fühlt sich der König wohl: Das Foto zeigt Charles und Camilla im Clarence House.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Immerhin London-Touristen dürfen sich freuen, denn wie aus dem Finanzbericht auch hervorgeht, soll der Palast noch stärker für Besucher zugänglich gemacht werden.

Erstmals private Steuern eines Monarchen veröffentlicht
Als erster britischer Monarch legte König Charles in diesem Jahr auch seine persönlichen Steuerzahlungen offen. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, der Öffentlichkeit mehr Transparenz zu liefern. Seit seinem Amtsantritt als König nach dem Tod von Queen Elizabeth im Jahr 2022 zahlte Charles III. demnach mehr als 30 Millionen Pfund (rund 35 Millionen Euro) an Steuern.

Für das Steuerjahr 2024/25 hat Charles insgesamt 12,9 Millionen Pfund (rund 15 Millionen Euro) gezahlt. Damit zählt er zugleich zu den Top 100 der größten Steuerzahler des Landes.

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Zu den privaten Einkommensquellen des Königs gehören unter anderem Erträge aus Investitionen und Einnahmen aus seinen privaten Anwesen wie Balmoral in Schottland. Auch das Herzogtum Lancaster (Duchy of Lancaster) verschafft dem Monarchen Jahr für Jahr ein Einkommen. Dabei handelt es sich um ein privates Portfolio aus Landbesitz, Immobilien und Investitionen.

Charles zahlt freiwillig Einkommens- und Kapitalertragsteuer. Festgelegt ist dies im sogenannten Memorandum of Understanding on Royal Taxation 2023, das mit der Regierung vereinbart wurde. Prinz William gab an, zwischen 2024 und 2025 insgesamt 7,76 Millionen Pfund (rund 9 Millionen Euro) an Einkommen- und Kapitalertragssteuern entrichtet zu haben.

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