Charles verweigert Einzug in den Buckingham-Palast

Seit Queen Victoria ist der Buckingham-Palast das Symbol der britischen Monarchie. Charles‘ Großeltern harrten sogar während des deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg dort aus. Doch König Charles III. will den klassizistischen Prachtbau in London nicht mehr bewohnen. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert wurde. König Charles und seine Frau, Königin Camilla, wohnen schon seit langer Zeit im Clarence House gleich nebenan und wollen dort auch bleiben.