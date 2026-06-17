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Vorsichtige Euphorie

Forenecho: „Gibt keine Jausengegner mehr!“

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17.06.2026 13:32
Sowohl David Alaba als auch Marko Arnautovic waren beim ersten WM-Spiel seit fast dreißig Jahren ...
Sowohl David Alaba als auch Marko Arnautovic waren beim ersten WM-Spiel seit fast dreißig Jahren im Einsatz.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Auftakt nach Maß in Santa Clara: Vor rund 70.000 Zuschauern feierte die österreichische Nationalmannschaft einen 3:1-Sieg gegen Jordanien. Tausende rot-weiß-rote Fußballfans haben die kalifornische Nacht zum Tag gemacht, um diesen enorm wichtigen Dreier gebührend zu analysieren, zu feiern und natürlich auch kritisch zu hinterfragen. Die Stimmen der User zum historischen Sieg lesen Sie hier.

0 Kommentare

Die auf dem Papier „einfache“ Aufgabe wurde im kalifornischen Santa Clara nach dem Führungstreffer von Romano Schmid (21.) zu einer wahren Nervenschlacht. Nach einer Druckphase belohnte sich Jordanien mit dem Ausgleich durch Ali Olwan (50.), bevor ein Eigentor von Verteidiger Al-Arab (76.) die ÖFB-Elf erneut in Führung brachte. Rekordtorschütze Marko Arnautovic sorgte in der Nachspielzeit per Elfmeter für die Entscheidung (102.).

„Wer acht mal schirch gewinnt, wird auch Weltmeister“
Der folgende Schlusspfiff ging fast im kollektiven Jubelsturm der „Krone“-User unter. Nach den erlösenden Toren gab es im Forum kein Halten mehr: Die Erleichterung über den 3:1-Sieg ist riesig, und die Community spart nicht mit Lob für die kämpferische Leistung der Mannschaft, auch wenn so mancher spielerisch noch Luft nach oben sieht.

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Leserkommentare
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Kontrollfreak
Sehr gut, brav ihr Burschen.👍 Ich freue mich. ⚽🧡😂
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Objektiv-betrachtet
Schöner Sieg? Nein. Aber wer 8x schrich gewinnt, wird auch Weltmeister. Gemma Burschen!
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elmar01
3 : 1
Immerwieder, immerwieder, immerwieder Österreich !!!👏👏👏👏👏
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Audite1
Auch solche Partien müssen erst gewonnen werden!
Bravo und Gratulation ⚽️👏
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Abendstern13
Super! Ihr seid der Wahnsinn! 🇦🇹🥳
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„Bei dieser WM gibt es keine Jausengegner mehr!“
Viele Leser weisen nach der zeitweise knappen Partie auf die Überraschungen in den anderen Gruppen hin. So kamen sowohl die Schweiz (1:1 gegen Katar) als auch Spanien (0:0 gegen Kap Verde) nicht über ein Remis gegen vermeintlich „leichte“ Gegner hinaus. Umso wichtiger sind die drei eingefahrenen Punkte, die möglicherweise bereits den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bedeuten könnten.

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doubleu
Wenn man sich die bisherigen Ergebnisse der "Underdogs"ansieht z.B Spanien : Cap Verde ist dieser Sieg nicht als selbstverständlich anzusehen! Solche Spiele haben wir früher verloren,Jordanien hat nicht schlecht gespielt.
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Hechtwilly
Mal ehrlich. Spanien hat gegen einen Jausengegner 0:0 gespielt. Wir haben gewonnen. Wenn man Euer Gesuder anhört, fragt man sich schon was ihr wollt.
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grandpa69
BRAVO! 3 Punkte der Start ist geglückt! Man hat mit echten Tugenden diesen Sieg geschafft! Es gibt keine Kritik dafür, es zeigt aber auch auf, im Fußball und bei dieser WM gibt es keine Jausengegner mehr! RANGNICK hat DAS schon im Vorfeld richtig analysiert! Ohne volle Konzentration bis zur letzten Minute gibt es keine Geschenke! ABER man MUSS dem Team und dem Trainer gratulieren! Die 3 Punkte sind mit dieser Leistung verdient!
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„Krone“-Leser Styriakus liefert mit einem Zitat von Österreichs Fußballlegende Hans Krankl die perfekten Schlussworte für einen gelungenen Einstieg in die Weltmeisterschaft: „Drei Punkte, der Rest ist primär!“.

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Styriakus
3 Tore ⚽⚽⚽
3 Punkte! ...
Der Rest ist primär, würde Hans Krankl sagen.. 😉

In der nächsten Begegnung gegen Argentinien werden die Gouchos das Spiel machen und Jordanien hat uns heute gezeigt, wie man einen (vermeintlichen) Favoriten in Bedrängnis bringen kann.. 🤷

Weiterhin viel Glück, Spaß und Erfolg! 🍀
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Wie lautet Ihr Fazit zum ersten Match der österreichischen Nationalmannschaft? Wir freuen uns auf Ihre Analyse in den Kommentaren!

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