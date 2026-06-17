Forenecho: „Gibt keine Jausengegner mehr!“

Auftakt nach Maß in Santa Clara: Vor rund 70.000 Zuschauern feierte die österreichische Nationalmannschaft einen 3:1-Sieg gegen Jordanien. Tausende rot-weiß-rote Fußballfans haben die kalifornische Nacht zum Tag gemacht, um diesen enorm wichtigen Dreier gebührend zu analysieren, zu feiern und natürlich auch kritisch zu hinterfragen. Die Stimmen der User zum historischen Sieg lesen Sie hier.
Die auf dem Papier „einfache“ Aufgabe wurde im kalifornischen Santa Clara nach dem Führungstreffer von Romano Schmid (21.) zu einer wahren Nervenschlacht. Nach einer Druckphase belohnte sich Jordanien mit dem Ausgleich durch Ali Olwan (50.), bevor ein Eigentor von Verteidiger Al-Arab (76.) die ÖFB-Elf erneut in Führung brachte. Rekordtorschütze Marko Arnautovic sorgte in der Nachspielzeit per Elfmeter für die Entscheidung (102.).
„Wer acht mal schirch gewinnt, wird auch Weltmeister“
Der folgende Schlusspfiff ging fast im kollektiven Jubelsturm der „Krone“-User unter. Nach den erlösenden Toren gab es im Forum kein Halten mehr: Die Erleichterung über den 3:1-Sieg ist riesig, und die Community spart nicht mit Lob für die kämpferische Leistung der Mannschaft, auch wenn so mancher spielerisch noch Luft nach oben sieht.
„Bei dieser WM gibt es keine Jausengegner mehr!“
Viele Leser weisen nach der zeitweise knappen Partie auf die Überraschungen in den anderen Gruppen hin. So kamen sowohl die Schweiz (1:1 gegen Katar) als auch Spanien (0:0 gegen Kap Verde) nicht über ein Remis gegen vermeintlich „leichte“ Gegner hinaus. Umso wichtiger sind die drei eingefahrenen Punkte, die möglicherweise bereits den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bedeuten könnten.
„Krone“-Leser Styriakus liefert mit einem Zitat von Österreichs Fußballlegende Hans Krankl die perfekten Schlussworte für einen gelungenen Einstieg in die Weltmeisterschaft: „Drei Punkte, der Rest ist primär!“.
Wie lautet Ihr Fazit zum ersten Match der österreichischen Nationalmannschaft? Wir freuen uns auf Ihre Analyse in den Kommentaren!
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