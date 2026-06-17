Forenecho: „Gibt keine Jausengegner mehr!“

„Wer acht mal schirch gewinnt, wird auch Weltmeister“

Der folgende Schlusspfiff ging fast im kollektiven Jubelsturm der „Krone“-User unter. Nach den erlösenden Toren gab es im Forum kein Halten mehr: Die Erleichterung über den 3:1-Sieg ist riesig, und die Community spart nicht mit Lob für die kämpferische Leistung der Mannschaft, auch wenn so mancher spielerisch noch Luft nach oben sieht.



