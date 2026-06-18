Vom Führerschein am Smartphone bis zur digitalen Vollmacht: Die ID Austria wird laufend ausgebaut und soll immer mehr Behördengänge vereinfachen. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis, wenn technische Probleme oder komplizierte Abläufe für Frust sorgen? Unsere Frage des Tages vom 18. Juni lautet: „Kennen Sie sich mit ID Austria aus?“