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Frage des Tages

Kennen Sie sich mit ID Austria aus?

Community
18.06.2026 11:55
Rund zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung verfügen mittlerweile über eine ID Austria.
Rund zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung verfügen mittlerweile über eine ID Austria.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von Community

Vom Führerschein am Smartphone bis zur digitalen Vollmacht: Die ID Austria wird laufend ausgebaut und soll immer mehr Behördengänge vereinfachen. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis, wenn technische Probleme oder komplizierte Abläufe für Frust sorgen? Unsere Frage des Tages vom 18. Juni lautet: „Kennen Sie sich mit ID Austria aus?“

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Nutzen Sie die digitale Identität bereits regelmäßig oder haben Sie die Registrierung bislang vermieden? Welche Erfahrungen haben Sie mit der App gemacht? Sind digitale Behördenwege für Sie eine echte Erleichterung oder stoßen Sie dabei immer wieder auf Schwierigkeiten?

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