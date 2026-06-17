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Frage des Tages

WM-Euphorie: Sieg gegen Argentinien möglich?

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17.06.2026 09:59
Arnautovic ließ Österreich jubeln – jetzt wartet Weltmeister Argentinien.
Arnautovic ließ Österreich jubeln – jetzt wartet Weltmeister Argentinien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Ganz Fußball-Österreich ist im WM-Fieber! Mit dem 3:1 gegen Jordanien hat das ÖFB-Team einen Traumstart hingelegt und die Euphorie im Land entfacht. Nun wartet mit Titelverteidiger Argentinien die nächste große Prüfung. Unsere Frage des Tages vom 17. Juni lautet: „WM-Euphorie: Jetzt sogar Sieg gegen Weltmeister Argentinien möglich?“

0 Kommentare

Hat der starke Auftritt gegen Jordanien gezeigt, dass das ÖFB-Team bereit für den nächsten großen Schritt ist? Wie schätzen Sie Österreichs Chancen gegen den Weltmeister ein? Ist die WM-Euphorie berechtigt oder sollten die Erwartungen trotz des gelungenen Auftaktsiegs gebremst werden?

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