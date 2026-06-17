WM-Euphorie: Sieg gegen Argentinien möglich?

Ganz Fußball-Österreich ist im WM-Fieber! Mit dem 3:1 gegen Jordanien hat das ÖFB-Team einen Traumstart hingelegt und die Euphorie im Land entfacht. Nun wartet mit Titelverteidiger Argentinien die nächste große Prüfung. Unsere Frage des Tages vom 17. Juni lautet: „WM-Euphorie: Jetzt sogar Sieg gegen Weltmeister Argentinien möglich?“
Hat der starke Auftritt gegen Jordanien gezeigt, dass das ÖFB-Team bereit für den nächsten großen Schritt ist? Wie schätzen Sie Österreichs Chancen gegen den Weltmeister ein? Ist die WM-Euphorie berechtigt oder sollten die Erwartungen trotz des gelungenen Auftaktsiegs gebremst werden?
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