Botschaft von Rangnick bringt ORF-Mann zum Staunen

„Macht es, nicht zuletzt für diese Kinder!“

Zum Schluss richtete er noch eine Botschaft an die ÖFB-Stars: „Wenn sich die großartigen Burschen, David, Marko, Gregerl, Sabi und Co irgendwann im Match einmal die Frage stellen, soll ich den Sprint in der 90. Minute noch machen, soll ich noch laufen, um das Loch zu stopfen, soll ich noch ins Tackling, obwohl ich am Ende meiner Kräfte bin – macht es, nicht zuletzt für diese Kinder! Viel Erfolg bei der WM, Klein & Groß steht hinter euch!“