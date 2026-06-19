Botschaft von Rangnick bringt ORF-Mann zum Staunen

Den ersten WM-Auftritt Österreichs in den frühen Morgenstunden verfolgten viele Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer. Das erfuhr auch Teamchef Ralf Rangnick, der sich mit einem emotionalen Posting auf seinem Instagram-Kanal bedankte. „Absolute Weltklasse! Das verdient den Ballon d’Or der Empathie“, zeigte sich ORF-Mann Ernst Hausleitner beeindruckt.
Die Bilder und Videos gingen durchs ganze Land: Zahlreiche Schulen wurden am Mittwochmorgen zu kleinen WM-Arenen. Kinder, Eltern und Lehrer fieberten gemeinsam mit dem ÖFB-Team mit, jubelten über Tore und feierten den gelungenen 3:1-Auftakt gegen Jordanien. Das ging auch an Teamchef Ralf Rangnick nicht spurlos vorbei. Der Deutsche richtete sich mit einem persönlichen Posting direkt an die jungen Fans.
„Es freut uns riesig zu sehen, wie ihr bei unseren Spielen mitfiebert, anfeuert, jubelt und uns die Daumen drückt. Genau solche Unterstützung gibt der Mannschaft ganz viel Kraft“, schrieb Rangnick. „Besonders beeindruckt hat mich, dass viele von euch nicht nur zuschauen, sondern sich auch Gedanken machen, wie wir spielen, was wir besser machen können und wie wir gegen unsere Gegner bestehen können. Man merkt sofort: Ihr seid mit großer Begeisterung dabei!“
Der Teamchef weiter: „Wir hoffen, ihr feuert Österreich auch weiterhin so leidenschaftlich an.“ Abschließend schickte Rangnick noch ein „großes Dankeschön“ und liebe Grüße nach Österreich. Ein Posting, das innerhalb weniger Stunden über 10.000 Likes erhielt ...
Hausleitner tief beeindruckt: „Menschlich absolute Weltklasse“
Da die Kommentarfunktion bei Rangnicks Profil jedoch deaktiviert ist, widmete der ORF-Mann und begeisterte Fußballfan Ernst Hausleitner einen eigenen Beitrag und richtete seine Worte an den 67-Jährigen. „Lieber Teamchef, abgesehen von den vielen wunderbaren Momenten, die uns die Nationalmannschaft unter ihrer Führung schon beschert hat, ist dieses Posting an die Schülerinnen und Schüler menschlich absolute Weltklasse.“
Rangnick „Ballon d‘Or der Empathie verdient“
Besonders die Wertschätzung gegenüber den Kindern imponierte dem Moderator. „Es im fernen Kalifornien, über ein paar Videos zu spüren, wie viel Freude ihr den Kleinsten unserer Gesellschaft macht, die in Wahrheit die Größten sind, verdient den Ballon d‘Or der Empathie.“
Hausleitner sah den 3:1-Sieg der ÖFB-Elf selbst im Klassenzimmer. „Ich war am Mittwoch in der Früh in der Volksschule meines Sohnes, um dort das Match zu sehen und zu feiern, und war mitgerissen von der puren, ehrlichen, gemeinsamen Freude der Kinder.“
„Macht es, nicht zuletzt für diese Kinder!“
Zum Schluss richtete er noch eine Botschaft an die ÖFB-Stars: „Wenn sich die großartigen Burschen, David, Marko, Gregerl, Sabi und Co irgendwann im Match einmal die Frage stellen, soll ich den Sprint in der 90. Minute noch machen, soll ich noch laufen, um das Loch zu stopfen, soll ich noch ins Tackling, obwohl ich am Ende meiner Kräfte bin – macht es, nicht zuletzt für diese Kinder! Viel Erfolg bei der WM, Klein & Groß steht hinter euch!“
Worte, die zeigen, dass die Euphorie rund um das ÖFB-Team im ganzen Land zu spüren ist – bei Jung und Alt. Am Montag (ab 19 Uhr MESZ im Sportkrone.at-Ticker) ist Österreich im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien gefordert.
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