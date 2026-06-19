Sportlicher Leiter der Bullen wechselt zu Bayern

Bernhard Seonbuchner wird beim deutschen Rekordmeister der neue Leiter für Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang. Der gebürtige Bayer war seit 2007 – mit einer einjährigen Unterbrechung beim ÖFB – in der Salzburger Akademie aktiv. In der Saison 2023/24 war er Sportdirektor der Bullen, zuletzt fungierte er wieder als sportlicher Leiter des Farmteams in Liga zwei.