Sportlicher Leiter der Bullen wechselt zu Bayern

Der FC Bayern München verstärkt sich erneut mit Know-how aus Salzburg. Der deutsche Rekordmeister verpflichtet einen weiteren langjährigen Mitarbeiter aus der Red-Bull-Organisation, der in den vergangenen Jahren für Entwicklung und Nachwuchsförderung verantwortlich war.
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es fix. Bayern München bedient sich abermals in Salzburg und lotst einen weiteren langjährigen Bullen-Mitarbeiter an die Isar.
Bernhard Seonbuchner wird beim deutschen Rekordmeister der neue Leiter für Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang. Der gebürtige Bayer war seit 2007 – mit einer einjährigen Unterbrechung beim ÖFB – in der Salzburger Akademie aktiv. In der Saison 2023/24 war er Sportdirektor der Bullen, zuletzt fungierte er wieder als sportlicher Leiter des Farmteams in Liga zwei.
Ich freue mich auf die Herausforderung, bei einem der erfolgreichsten Clubs Europas in der Talentenwicklung mitzuwirken
Bernhard Seonbuchner
„Es gab viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC Bayern. Ich freue mich auf die Herausforderung, bei einem der erfolgreichsten Clubs Europas in der Talentenwicklung mitzuwirken, sowie auf die direkte Zusammenarbeit mit Michael Wiesinger, Jochen Sauer und allen Kolleginnen und Kollegen am Campus“, erklärte Seonbuchner auf der Bayern-Homepage.
Die Red Bull Akademie reagiert auf den Abgang mit einer personellen Neuaufstellung. Manfred Pamminger übernimmt künftig als Gesamtleiter die Führung der Akademie und behält zudem die Verantwortung für den FC Liefering, Kaderplanung, Scouting und internationale Kooperationen. Neuer Sportlicher Leiter der Akademie wird Raphael Ikache, der vom Trainerteam der Kampfmannschaft zurückkehrt und künftig die sportliche Entwicklung der Nachwuchsspieler und Trainer von der U7 bis zur U18 verantwortet.
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