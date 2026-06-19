Ermittelt Staatsanwalt gegen eine FPÖ-Politikerin?

Bedauern bei Kofler

Die Politikerin selbst bedauerte ihre Vorgangsweise und räumte einen Fehler ein. Sie habe nicht genau hingeschaut und hätte das Posting nur oberflächlich gelesen. Die Tiroler FPÖ setzte hingegen zu einer scharfen Attacke auf den ORF an und kritisierte die „einseitige und tendenziöse Berichterstattung“. Damit hätte man die Staatsanwaltschaft zum Ansuchen gebracht.