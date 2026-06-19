Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge

Am Donnerstag berichtete die „Krone“ über diesen skandalösen Fall, den auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek so nicht hinnehmen will. Man könne doch nicht potenziellen Terroristen die österreichische Staatsbürgerschaft verleihen. Noch am Donnerstag reagierte das Innenministerium – gegen die positive Entscheidung wird noch ein Rechtsmittel eingelegt. Das hat zunächst einmal aufschiebende Wirkung.