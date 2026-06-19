Bürokratieabbau: Macht Schellhorn einen guten Job?

Hat der NEOS-Staatssekretär die richtigen Reformen auf den Weg gebracht, oder bleibt der versprochene Bürokratieabbau hinter den Erwartungen zurück? Braucht es mehr Tempo und konkrete Ergebnisse statt neuer Studien und Ankündigungen? Wo erleben Sie selbst unnötige Bürokratie im Alltag oder im Berufsleben? Und welche Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht jetzt Priorität haben?