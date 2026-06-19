Bürokratieabbau: Macht Schellhorn einen guten Job?

Unternehmen und Bürger pochen auf eine rasche Lichtung des bürokratischen Dschungels. Doch nur 14 der 113 angekündigten Maßnahmen wurden bislang umgesetzt. Entbürokratisierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn will nun die Wissenschaft miteinbeziehen und setzt auf weitere Studien. Unsere Frage des Tages vom 19. Juni lautet daher: „Kampf gegen Bürokratie: Macht Schellhorn einen guten Job?“
Hat der NEOS-Staatssekretär die richtigen Reformen auf den Weg gebracht, oder bleibt der versprochene Bürokratieabbau hinter den Erwartungen zurück? Braucht es mehr Tempo und konkrete Ergebnisse statt neuer Studien und Ankündigungen? Wo erleben Sie selbst unnötige Bürokratie im Alltag oder im Berufsleben? Und welche Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht jetzt Priorität haben?
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