Ihre besten Tipps gegen die Sommerhitze!

Die Klassiker kennen die meisten: ausreichend trinken, die Wohnung in den frühen Morgenstunden lüften und tagsüber die Rollos geschlossen halten. Auch leichtes Essen wie Salate, Obst oder Joghurt steht bei vielen jetzt häufiger auf dem Speiseplan. Viele Menschen haben über die Jahre ihre eigenen Wege gefunden, um Hitze besser zu ertragen und genau diese Erfahrungen können auch anderen helfen. Was sind Ihre Tipps?

Wenn Hitze zur Gesundheitsgefahr wird

Auch wenn die Tipps klein erscheinen mögen, sollte man ihre Wirkung nicht unterschätzen. Laut Österreichischer Gesundheitskasse standen im Sommer 2024 rund 1.100 Todesfälle mit extremer Hitze in Zusammenhang. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alle, deren Kreislauf ohnehin schnell an seine Grenzen gerät. Durch den Klimawandel treten Hitzewellen zudem immer häufiger und intensiver auf, wodurch die Belastung für die Gesundheit weiter steigt.