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Ihre besten Tipps gegen die Sommerhitze!

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18.06.2026 13:16
Besonders Wasser hilft dem Körper, mit hohen Temperaturen besser umzugehen.
Besonders Wasser hilft dem Körper, mit hohen Temperaturen besser umzugehen.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Community

Der Sommer hat gerade erst begonnen, da klettert das Thermometer schon auf Temperaturen, die viele lieber erst im Hochsommer sehen würden – oder gar nicht. Schlaflose Nächte in aufgeheizten Dachgeschosswohnungen und schweißtreibende Wege zur Arbeit machen die Hitze zur Plage. Welche coolen Tricks kennen Sie, um einen kühlen Kopf zu bewahren?

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Die Klassiker kennen die meisten: ausreichend trinken, die Wohnung in den frühen Morgenstunden lüften und tagsüber die Rollos geschlossen halten. Auch leichtes Essen wie Salate, Obst oder Joghurt steht bei vielen jetzt häufiger auf dem Speiseplan. Viele Menschen haben über die Jahre ihre eigenen Wege gefunden, um Hitze besser zu ertragen und genau diese Erfahrungen können auch anderen helfen. Was sind Ihre Tipps?

Wenn Hitze zur Gesundheitsgefahr wird
Auch wenn die Tipps klein erscheinen mögen, sollte man ihre Wirkung nicht unterschätzen. Laut Österreichischer Gesundheitskasse standen im Sommer 2024 rund 1.100 Todesfälle mit extremer Hitze in Zusammenhang. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alle, deren Kreislauf ohnehin schnell an seine Grenzen gerät. Durch den Klimawandel treten Hitzewellen zudem immer häufiger und intensiver auf, wodurch die Belastung für die Gesundheit weiter steigt.

Vor Hitze schwindelig: Was tun?

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) rät folgende Sofortmaßnahmen:

  • Eine kühle Umgebung/Schatten aufsuchen
  • Flüssigkeit zu sich nehmen
  • Körper mit feuchten Tüchern oder durch Duschen abkühlen

Falls sich Ihre Symptome nicht bessern, rufen Sie bitte Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder die Rettung (Notfallnummer: 144). 

Welche Tricks helfen im Alltag wirklich? Haben Sie einen persönlichen Geheimtipp gegen die Hitze? Wie halten Sie Ihre Wohnung kühl, was hilft Ihnen durch tropische Nächte oder welche Maßnahme hat sich bei Ihnen seit Jahren bewährt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Leserinnen und Lesern und schreiben Sie Ihre besten Tipps gegen die Sommerhitze in die Kommentare!

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