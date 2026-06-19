Trump lästert über Meloni: „Hat mich angefleht“

„Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen“, sagte Trump. Er habe dem Wunsch schließlich entsprochen, weil ihm die Regierungschefin leidgetan habe.

Spannungen wegen Iran-Krieg

Zudem äußerte er sich abfällig über die Bedeutung des Gipfels und erklärte, er hätte nicht mit Meloni sprechen müssen. Die Beziehungen zwischen beiden Politikern galten lange als eng. Meloni war als einzige europäische Regierungschefin zu Trumps Amtseinführung eingeladen worden.