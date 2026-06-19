„Desaster“: Jetzt gibt’s Beschwerde bei der FIFA!

Strenge Auflagen

Beschwerden hatte es auch schon über fehlende Visa für Team-Mitglieder gegeben. So sei der Tross in den USA ohne die Pressesprecher, Spielanalysten und weitere Mitarbeiter unterwegs gewesen. Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte der Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt und kann nur unter strengen Auflagen teilnehmen. Kapitän Mehdi Taremi platzte der Kragen, er sprach von einem „Desaster“.