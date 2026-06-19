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WM-Team stinksauer

„Desaster“: Jetzt gibt’s Beschwerde bei der FIFA!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 12:47
Dem Iran reicht's! Nun gibt es eine Beschwerde bei der FIFA.
Dem Iran reicht's! Nun gibt es eine Beschwerde bei der FIFA.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wegen der knappen An- und Abreiseregelungen für sein WM-Team beschwert sich der iranische Fußballverband beim Weltverband FIFA. Die Beschränkungen für das eigene Team seien nicht vereinbar mit den Grundsätzen zur Schaffung gleicher Bedingungen für die teilnehmenden Teams, schrieb der Verband in einer Stellungnahme.

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Für die für Sonntag in Los Angeles/Inglewood geplante Partie gegen Belgien (12 Uhr Ortszeit) sei eine Anreise zwei Tage früher nicht erlaubt worden.

Strenge Auflagen
Beschwerden hatte es auch schon über fehlende Visa für Team-Mitglieder gegeben. So sei der Tross in den USA ohne die Pressesprecher, Spielanalysten und weitere Mitarbeiter unterwegs gewesen. Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte der Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt und kann nur unter strengen Auflagen teilnehmen. Kapitän Mehdi Taremi platzte der Kragen, er sprach von einem „Desaster“.

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Irans Trainer und Spieler durften schon zum Auftaktspiel gegen Neuseeland in Inglewood in Kalifornien nur am Vortag anreisen und mussten nach der Partie sofort wieder aus den USA ausreisen.

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