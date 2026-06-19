Fluchtversuch endet für Deutschen mit Festnahme

Am Wiener Gürtel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem turbulenten Polizeieinsatz im Rahmen von Drogenkriminalität gekommen. Zwei verdächtige Männer versuchten zunächst zu flüchten, wurden aber schnell gestellt. Bei einem der Männer zeigte sich noch eine weitere Überraschung …
Ein kurzer Blick auf die herannahenden Beamten genügte und die zwei tatverdächtigen Männer setzten gegen 16 Uhr zur Flucht an. Dadurch machten sie aber nur einmal mehr auf sich aufmerksam. Schon nach kurzer Zeit konnten die Polizisten das Duo einholen und anhalten.
Drogen sichergestellt
Bei der Personendurchsuchung bemerkten die Beamten einen starken Geruch, der den Verdacht rasch auf Cannabis lenkte. Die Vermutung stellte sich als richtig heraus: Neben Marihuana wurden auch Substitol-Tabletten bei den Männern gefunden, berichtet Polizeisprecher Markus Diettrich.
Strafe in vierstelliger Höhe offen
Besonders unglücklich lief es für einen der beiden Männer: Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 57-jährige Deutsche noch 4000 Euro an Strafen offen hatte. Als die Polizisten ihn damit konfrontierten, versuchte er erneut zu entkommen und stieß einen Beamten weg. Nur unter Körperkraft der Polizisten konnte der 57-Jährige festgenommen werden, hieß es.
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