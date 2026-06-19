Fluchtversuch endet für Deutschen mit Festnahme

Strafe in vierstelliger Höhe offen

Besonders unglücklich lief es für einen der beiden Männer: Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 57-jährige Deutsche noch 4000 Euro an Strafen offen hatte. Als die Polizisten ihn damit konfrontierten, versuchte er erneut zu entkommen und stieß einen Beamten weg. Nur unter Körperkraft der Polizisten konnte der 57-Jährige festgenommen werden, hieß es.