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Einigung erzielt

Kapitän Meisl verlängert bei Austria Salzburg

Sport
19.06.2026 13:07
Luca Meisl trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Austria Salzburg.
Luca Meisl trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Austria Salzburg.(Bild: GEPA)
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Von Salzburg-Krone

Drei Tage nach dem Start der Vorbereitung vermeldet Austria Salzburg neue Kader-News. Die Verantwortlichen einigten sich mit Kapitän Luca Meisl auf einen neuen Vertrag, der Kuchler schnürt damit auch in der kommenden Saison für die Violetten die Schuhe. 

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111 Minuten hatte Luca Meisl in der vergangenen Saison nur bei Austria Salzburg in der 2. Liga verpasst und war damit der Dauerbrenner beim Aufsteiger. Dazu nahm der Kuchler eine wichtige Rolle ein, wurde von Trainer Christian Schaider zum Kapitän der Mannschaft ernannt. 

Doch es war lange unklar, ob beide Seiten auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Nachdem der Vertrag ausgelaufen war, nahm Meisl auch an den ersten beiden Mannschaftstrainings in dieser Woche im ULSZ Rif nicht teil. Roland Kirchler, Austrias Sportdirektor, meinte aber zuletzt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir auf einen grünen Zweig kommen.“

In den vergangenen Tagen hat man sich in den Verhandlungen entscheidend angenähert. Die Austria verbesserte laut „Krone“-Infos ihr Angebot, das der Kuchler auch annahm und seinen Vertrag bis 2027. Damit kickt der Innenverteidiger, der in der Red Bull-Akademie ausgebildet wurde und in seiner Karriere schon Erfahrungen in der Bundesliga und als Legionär sammelte, auch 2026/27 für den Stadtverein. 

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„Schön, dass die Verlängerung geklappt hat. Ich werde weiterhin alles daransetzen, den Verein voranzubringen, damit wir gemeinsam eine weitere erfolgreiche Saison spielen können“, freut sich Meisl. Zufrieden ist auch der Sportdirektor: „Alle sportlich Verantwortlichen waren sich einig: Luca tut unserer Mannschaft gut und ist ein wichtiger Eckpfeiler des Teams – sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine.“

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