Kapitän Meisl verlängert bei Austria Salzburg

In den vergangenen Tagen hat man sich in den Verhandlungen entscheidend angenähert. Die Austria verbesserte laut „Krone“-Infos ihr Angebot, das der Kuchler auch annahm und seinen Vertrag bis 2027. Damit kickt der Innenverteidiger, der in der Red Bull-Akademie ausgebildet wurde und in seiner Karriere schon Erfahrungen in der Bundesliga und als Legionär sammelte, auch 2026/27 für den Stadtverein.