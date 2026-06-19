„Mothl“ Mayer soll ÖSV-Riesentorläufer beflügeln

Nach der vergangenen Saison wurden beim österreichischen Skiverband wieder einige Veränderungen im Trainerteam vorgenommen. So ist etwa der dreifache Olympiasieger Matthias „Mothl“ Mayer im kommenden Winter in einer neuen Funktion tätig. Als Cheftrainer der „EC3“-Gruppe hat der 36-Jährige dabei einen Läufer unter seinen Fittichen, der von den Veränderungen anfangs nur wenig begeistert war.