„Mothl“ Mayer soll ÖSV-Riesentorläufer beflügeln

Nach der vergangenen Saison wurden beim österreichischen Skiverband wieder einige Veränderungen im Trainerteam vorgenommen. So ist etwa der dreifache Olympiasieger Matthias „Mothl“ Mayer im kommenden Winter in einer neuen Funktion tätig. Als Cheftrainer der „EC3“-Gruppe hat der 36-Jährige dabei einen Läufer unter seinen Fittichen, der von den Veränderungen anfangs nur wenig begeistert war.
„Ich verlasse Atomic nicht, weil das Material nicht gepasst hat“, verrät der Mellauer Noel Zwischenbrugger. „Aber nach all den Jahren war es für mich an der Zeit, einen neuen Reiz zu setzen, etwas zu verändern.“ Nachsatz: „Das Material war da übrigens nicht die einzige Sache.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.