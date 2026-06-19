So elektrisieren Argentiniens Fans die Welt

Ausgelassenheit auf den WM-Tribünen! Diese Bilder sorgen für gute Stimmung auch zu Hause in den Wohnzimmern. Für Aufsehen sorgten 2022 vor allem die Argentinier, die ihre Fußball-Götter wie Diego Maradona und Lionel Messi ehrten. Und am Ende folgte tatsächlich der Weltmeister-Titel.