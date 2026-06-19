Pinzgauer verliert 20.000 Euro an Online-Betrüger

Ein Pinzgauer fiel auf eine vermeintliche Online-Trading-Plattform herein. Unter telefonischer Anleitung überwies der 55-Jährige mehrere Beträge auf verschiedene Konten. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Fall eines Flachgauers bekannt, der 25.000 Euro verloren hatte ...