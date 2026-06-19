Pinzgauer verliert 20.000 Euro an Online-Betrüger

Ein Pinzgauer fiel auf eine vermeintliche Online-Trading-Plattform herein. Unter telefonischer Anleitung überwies der 55-Jährige mehrere Beträge auf verschiedene Konten. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Fall eines Flachgauers bekannt, der 25.000 Euro verloren hatte ...
Ein vermeintliches Online-Investment kostete einem Pinzgauer rund 20.000 Euro. Der 55-Jährige war im Internet auf eine Werbung für eine Trading-Plattform gestoßen, die hohe Renditen versprach. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni zahlte er unter telefonischer Anleitung eines unbekannten Betrügers mehrfach Geld auf verschiedene Konten ein.
Erst später flog der Betrug auf. Die Polizei ermittelt nun, wer hinter der Plattform und den Konten steckt. Die näheren Tatumstände werden noch geprüft.
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