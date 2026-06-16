Was halten Sie von einem EU-Beitritt der Ukraine?

Die EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine haben offiziell begonnen: Nachdem die neue ungarische Regierung unter Péter Magyar ihre Blockade beendet hat, wird nun der erste Themenblock zu Rechtsstaatlichkeit und Justiz geöffnet. Angesichts des anhaltenden Krieges bleibt dieser Schritt jedoch stark umstritten. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Während auf der einen Seite die politische und wirtschaftliche Stabilität der Region verbessert werden könnte, stehen auf der anderen Seite die Kosten und Risiken, vor allem hinsichtlich der Beziehungen zu Russland.
Als wie realistisch sehen Sie die Möglichkeit eines EU-Beitritts der Ukraine an? Welche Bedenken haben Sie hinsichtlich dessen? Welche Vorteile für die EU und für die Ukraine fallen Ihnen ein? Und was wäre Ihrer Meinung nach der ideale Weg für die Ukraine, um ihre Beziehungen zur EU zu gestalten? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten!
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