Was halten Sie von einem EU-Beitritt der Ukraine?

Als wie realistisch sehen Sie die Möglichkeit eines EU-Beitritts der Ukraine an? Welche Bedenken haben Sie hinsichtlich dessen? Welche Vorteile für die EU und für die Ukraine fallen Ihnen ein? Und was wäre Ihrer Meinung nach der ideale Weg für die Ukraine, um ihre Beziehungen zur EU zu gestalten? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten!