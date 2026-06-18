TV‑Bauer Höfinger: Vom roten Teppich in den Stall

Wenn andere Promis nach einer langen Nacht ins Bett fallen, steht Johannes Höfinger schon wieder im Stall. Der Pferdebauer aus Niederösterreich lebt für seinen Beruf – und liebt trotzdem den roten Teppich. Für krone.tv öffnete er seine Türen und erzählt, wie er den Spagat zwischen Stall und Society schafft, und warum er manche Stars und Sternchen „gern mal zum Ausmisten einladen“ würde.