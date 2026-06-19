MotoGP: KTM bleibt langfristig in der Königsklasse

Viel Herzblut, Leidenschaft und harte Arbeit

Aus österreichischer Sicht ist vor allem das weitere Engagement von KTM erfreulich. Ein wichtiger Baustein nach der erfolgreichen Rettung im Vorjahr durch Bajaj. Motorsportchef Pit Beirer, der immer wieder von seinem Weltmeisterschaftstraum mit KTM sprach, freut sich: „Dies ist ein großer und sehr bedeutungsvoller Moment für die MotoGP und für uns alle bei KTM: Wir haben im Laufe der Jahre viel Herzblut, Leidenschaft und harte Arbeit in unser MotoGP-Projekt gesteckt. Es geht darum, weiterzuwachsen, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen und noch viele weitere unvergessliche Momente auf der Rennstrecke zu schaffen.“