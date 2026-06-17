Stream-Blackout: „ORF hat wieder versagt!“

„Das war eines der wichtigsten Matches und der ORF hat’s vergeigt“, so die überwiegende Meinung der „Krone“-Leser zum Stream-Blackout des Senders bei Österreichs WM-Auftakt gegen Jordanien. Der ORF hat mittlerweile zu der Panne Stellung bezogen, was die Enttäuschung über die verpassten Sendeminuten aber nicht minderte. Eine Auswahl der Reaktionen unserer Community lesen Sie hier.
Der Ärger bei den heimischen Fußballfans ist groß. Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten viele Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Für einige wenige Kommentatoren ist die Aufregung über das Streaming-Blackout überzogen. Sie zeigen vielmehr Verständnis für die technische Panne.
„ORF – They had one job...!“
Ein Großteil der Leser ist über das technische Malheur aber verstimmt. Schließlich hätte der Sender mit dem großen Interesse rechnen müssen, wie Leser SchnellhornSeppA8 und aTirola kritisieren.
#IchWillMeinGeldZurück
Auch in den sozialen Medien äußerten verärgerte Fans ihren Unmut. Mit den entschuldigenden Worten des ORF konnten sie jedoch wenig anfangen.
Lösungsstrategie?
Armin1976 stellte nun aber auf krone.at die womöglich wichtigste Frage für alle Fußballfans:
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu dem Blackout bei Österreichs WM-Auftakt gegen Jordanien? Welche Meinung haben Sie zu dem Statement des ORF? Welche Änderungen fordern Sie nun in Bezug auf das Streaming-Angebot? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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