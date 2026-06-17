Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sagen die Leser

Stream-Blackout: „ORF hat wieder versagt!“

Forum
17.06.2026 16:42
Der ORF begründete das Blackout mit einem „Ausfall der Infrastruktur“.
Der ORF begründete das Blackout mit einem „Ausfall der Infrastruktur“.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/orfsport)
Porträt von Community
Von Community

„Das war eines der wichtigsten Matches und der ORF hat’s vergeigt“, so die überwiegende Meinung der „Krone“-Leser zum Stream-Blackout des Senders bei Österreichs WM-Auftakt gegen Jordanien. Der ORF hat mittlerweile zu der Panne Stellung bezogen, was die Enttäuschung über die verpassten Sendeminuten aber nicht minderte. Eine Auswahl der Reaktionen unserer Community lesen Sie hier.

0 Kommentare

Der Ärger bei den heimischen Fußballfans ist groß. Während Österreich bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien auf dem Platz im Einsatz war, mussten viele Fans vor den Bildschirmen eine unerwartete Zwangspause einlegen. Für einige wenige Kommentatoren ist die Aufregung über das Streaming-Blackout überzogen. Sie zeigen vielmehr Verständnis für die technische Panne.
 

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
auchLeser
Ja kann passieren, meine Güte! Nicht immer gleich ein Fass aufmachen
Upvotes:3
Downvotes:13
Benutzer Avatar
Pianoplayer
Schade - wie auch immer das passiert ist (unter Umständen ist der Fehler nichtmal beim orf selber, kann auch eine dritte Software / Hardware etc. Sein) aber es ist wie es ist: das war eines der wichtigsten Matches und der orf hat’s vergeigt weil sicher alle Menschen im Zug Auto Flugzeug auf orf streamen wollten. Also es ist schon peinlich warum streamen die nicht über YouTube raus?
Upvotes:7
Downvotes:2


„ORF – They had one job...!“
Ein Großteil der Leser ist über das technische Malheur aber verstimmt. Schließlich hätte der Sender mit dem großen Interesse rechnen müssen, wie Leser SchnellhornSeppA8 und aTirola kritisieren. 

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
aTirola
Der ORF hätte das kommen sehen müssen, die IT hätte vorsorglich die Kapazitäten der Server erhöhen müssen, somit kam es zur Überlastung der technischen Infrastruktur. Da kommt natürlich die Frage auf entweder besch... Balancing, CPU, CDN oder die typische Bandbreite? Na ORF welche Ausrede wird kommen? Ich tippe mal auf das Cdn...Peinlich und dafür zahlt man Zwangs-Gebühr! Abschaffen sofort! Es reicht jetzt...
Upvotes:22
Downvotes:2
Benutzer Avatar
SchnellhornSeppA8
War während dem Spiel auch schon teilweise überlastet.
War ja überhaupt nicht vorher zu sehen, dass zu dieser Uhrzeit im Stream „halb“ Österreich sein wird.
Aber der mit Zwangsgebühren vollgestopfte Milliardenschwere ORF hat wieder mal versagt
Upvotes:22
Downvotes:3
Benutzer Avatar
keinscheIm
ORF - They had one job...
Upvotes:3
Downvotes:0


#IchWillMeinGeldZurück
Auch in den sozialen Medien äußerten verärgerte Fans ihren Unmut. Mit den entschuldigenden Worten des ORF konnten sie jedoch wenig anfangen.

Lösungsstrategie?
Armin1976 stellte nun aber auf krone.at die womöglich wichtigste Frage für alle Fußballfans:

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Armin1976
Was wird nun unternommen, damit nicht gegen Argentinien das gleiche Schauspiel droht?
Upvotes:10
Downvotes:1
Lesen Sie auch:
Zahlreiche rot-weiß-rote Fans hatten Probleme mit dem ORF-Stream.
Fans verärgert
ORF: Stream-Blackout bei Österreichs WM-Auftakt
17.06.2026
„In eigener Sache“
Nach Stream-Blackout: ORF veröffentlicht Statement
17.06.2026

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu dem Blackout bei Österreichs WM-Auftakt gegen Jordanien? Welche Meinung haben Sie zu dem Statement des ORF? Welche Änderungen fordern Sie nun in Bezug auf das Streaming-Angebot? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
17.06.2026 16:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
JordanienÖsterreich
ORF
Streaming
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.771 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.894 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.672 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1466 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1363 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1360 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Mehr Forum
Vorsichtige Euphorie
Forenecho: „Gibt keine Jausengegner mehr!“
Frage des Tages
WM-Euphorie: Sieg gegen Argentinien möglich?
Diskutieren Sie mit!
Können Sie sich das Ausgehen noch leisten?
Diskutieren Sie mit!
Was halten Sie von einem EU-Beitritt der Ukraine?
Frage des Tages
Straße von Hormuz offen: Sinken die Energiepreise?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf