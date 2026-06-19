ÖFB-Fans verzaubert: „Ein magischer Schauplatz“

Österreichs Fans sahen beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien ein filmreifes Spektakel ihres Nationalteams. Die WM-Cowboys der „Krone“ streiften durch die steilen Straßen San Franciscos, die schon oft Schauplatz großer Kinoklassiker waren – auch Alfred Hitchcock liebte die Stadt.
Die Nacht nach Österreichs erstem Sieg bei einer WM seit 36 Jahren war für viele Anhänger kurz. Hunderte Fans hatten bei den überteuerten Buden rund ums Stadion auf das 3:1 gegen Jordanien angestoßen, für viele ging die Party in der Innenstadt weiter. Der Kater am nächsten Morgen wurde mit ausgiebigem Sightseeing bekämpft. „Spätestens nach diesem Sieg ist diese Stadt ein magischer Schauplatz“, lächelte WM-Tourist und der einstige Nationalspieler Michael Wagner, „eine Stadt, die so viel zu bieten hat. . .“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.