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ÖFB-Fans verzaubert: „Ein magischer Schauplatz“

Fußball International
19.06.2026 12:30
Die WM-Cowboys wanderten auf den Spuren der größten Filmstars
Die WM-Cowboys wanderten auf den Spuren der größten Filmstars(Bild: Krone KREATIV/AFP/Josh Edelson)
Porträt von Peter Moizi
Porträt von Sepp Pail
Von Peter Moizi und Sepp Pail

Österreichs Fans sahen beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien ein filmreifes Spektakel ihres Nationalteams. Die WM-Cowboys der „Krone“ streiften durch die steilen Straßen San Franciscos, die schon oft Schauplatz großer Kinoklassiker waren – auch Alfred Hitchcock liebte die Stadt.

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Die Nacht nach Österreichs erstem Sieg bei einer WM seit 36 Jahren war für viele Anhänger kurz. Hunderte Fans hatten bei den überteuerten Buden rund ums Stadion auf das 3:1 gegen Jordanien angestoßen, für viele ging die Party in der Innenstadt weiter. Der Kater am nächsten Morgen wurde mit ausgiebigem Sightseeing bekämpft. „Spätestens nach diesem Sieg ist diese Stadt ein magischer Schauplatz“, lächelte WM-Tourist und der einstige Nationalspieler Michael Wagner, „eine Stadt, die so viel zu bieten hat. . .“

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