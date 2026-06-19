ÖFB-Fans verzaubert: „Ein magischer Schauplatz“

Die Nacht nach Österreichs erstem Sieg bei einer WM seit 36 Jahren war für viele Anhänger kurz. Hunderte Fans hatten bei den überteuerten Buden rund ums Stadion auf das 3:1 gegen Jordanien angestoßen, für viele ging die Party in der Innenstadt weiter. Der Kater am nächsten Morgen wurde mit ausgiebigem Sightseeing bekämpft. „Spätestens nach diesem Sieg ist diese Stadt ein magischer Schauplatz“, lächelte WM-Tourist und der einstige Nationalspieler Michael Wagner, „eine Stadt, die so viel zu bieten hat. . .“