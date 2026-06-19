Von der Welt gefeiert, von ihren Frauen kritisiert

Doch auch von anderer Seite droht den WM-Fans jetzt Ungemach. Während sie sich in den Stadien fernab der Heimat als besonders reinlich präsentieren, sieht es bei Großveranstaltungen in Japan häufig anders aus. Dort liegt oft noch wochenlang Müll herum. Auch hier lautet der Tenor: Man solle sich doch auch in der Heimat künftig mehr ins Zeug legen. Auf die Rückkehr nach Japan dürfte sich also nicht jeder Fan freuen ...