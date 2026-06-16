Straße von Hormuz offen: Sinken die Energiepreise?

Nach der angekündigten Einigung zwischen den USA und dem Iran durchqueren die ersten Schiffe nun wieder die Straße von Hormuz. Neben zwei Frachtern sollen auch drei Öltanker die Meerenge ohne Zwischenfälle passiert haben. Unsere Frage des Tages vom 16.06.2026 lautet daher: „Straße von Hormuz bald offen: Werden die Energiepreise nachhaltig sinken?“