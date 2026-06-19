Mehr Schutz für Tiere durch Sachkundenachweis

Durch den Sachkundenachweis soll bereits vor dem Kauf des Tiers Bewusstsein für die Verantwortung und auch Kosten dahinter geschaffen werden. Qualzuchten wie Mops oder Bulldoge sind oft Dauergast beim Tierarzt, das wird von neuen Tierhaltern oft ausgeblendet. (Bild: Vadim Zakharishchev yourmoments.)